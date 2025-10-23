Animation : Gestes de Loire, passer Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire

Animation : Gestes de Loire, passer Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 23 octobre 2025.

Animation : Gestes de Loire, passer Jeudi 23 octobre, 12h15 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit / Places limitées – Le musée met à votre disposition une salle ou son jardin pour pique-niquer /Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T12:15 – 2025-10-23T12:45

Fin : 2025-10-23T12:15 – 2025-10-23T12:45

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, un geste de Loire !

L’animation proposée cette année par le musée donnera la parole aux « gestes de Loire » et replacera l’humain au cœur du fleuve. Mois après mois, lumière sur un verbe au singulier donc une action, son acteur et ses outils… Ce mois-ci PASSER devant cette huile sur toile représentant une vue de Decize.

Quel métier ligérien plus symbolique que celui de passeur ? Les Egyptiens, les premiers, ont choisi de matérialiser le passage vers l’au-delà par une barque. Les civilisations du Japon à l’Irlande, les mythologies, tant occidentales qu’orientales, reprennent à leur compte cette métaphore. C’est encore un bateau, l’Arche de Noé, qui assura la survie de l’humanité et illustra ce passage vers un autre monde. Cette barque, qu’elle symbolise la mort, la renaissance ou le passage vers l’au-delà, est avant tout un lien : le lien entre les populations, entre deux rives. Qu’il manœuvre un simple bac pour les petites contenances, ou une énorme charrière capable de transporter jusqu’à 200 personnes, des troupeaux entiers ou des charrettes débordantes de marchandises, le passeur est devenu au cours des siècles une véritable et indispensable institution. Sur la Loire moyenne, les services de bacs jalonnaient le fleuve tous les quinze kilomètres environ. Une nouvelle vague de construction de ponts et la modernité sonnèrent rapidement le glas de cette activité jadis stratégique. Ils reprirent pourtant du service après la seconde guerre mondiale et ne subsistent aujourd’hui plus qu’en Loire Atlantique. Hey passeur ! Combien pour la traversée ? Gratis aujourd’hui destination musée !

Le Musée de la Loire vous convie à une pause méridienne culturelle et historique, plongez avec nous au cœur des liens indéfectibles qui unissaient et unissent encore l’Homme et le fleuve !

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC [{« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/ »}] Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Le Musée de la Loire vous convie à une petite pause méridienne culturelle et historique, plongez avec nous au cœur des liens indéfectibles qui unissaient et unissent encore l’Homme et le fleuve ! Musée de France musée

Musée de la Loire