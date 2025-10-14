Animation gestion forestière sylviculture Cognac-la-Forêt
Animation gestion forestière sylviculture Cognac-la-Forêt mardi 14 octobre 2025.
Animation gestion forestière sylviculture
Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Au cours d’une matinée en forêt, le Centre National de la Propriété Forestière vous invite à une animation sur la sylviculture. N’oubliez pas de prévoir des vêtements et des chaussures adaptées à une sortie en forêt. .
Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 83 57 69 agathe.boutin@cnpf.fr
