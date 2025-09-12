Animation Giga BlindTest & Quiz Rooftop du bar du Gaée (1er étage de l’hôtel Mercure) Quai Louis Prunier La Rochelle

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Participez au Giga Blindtest & Quiz du Gaée avec Europe 2 ! Ambiance fun sur le rooftop, apéros & cocktails, rires et cadeaux à gagner.

Rooftop du bar du Gaée (1er étage de l’hôtel Mercure) Quai Louis Prunier Hôtel Mercure La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English : Event Giga BlindTest & Quiz

Take part in the Giga Blindtest & Quiz du Gaée with Europe 2! Fun atmosphere on the rooftop, aperitifs & cocktails, laughter and prizes to be won.

German : Veranstaltung Giga BlindTest & Quiz

Nehmen Sie am Giga Blindtest & Quiz des Gaée mit Europe 2 teil! Fun-Atmosphäre auf dem Rooftop, Aperitifs & Cocktails, Lachen und Geschenke zu gewinnen.

Italiano :

Partecipate al Giga Blindtest & Quiz di Gaée con Europa 2! Atmosfera divertente sul tetto, aperitivi e cocktail, risate e premi in palio.

Espanol : Evento Giga BlindTest & Quiz

¡Participe en el Giga Blindtest & Quiz de Gaée con Europe 2! Ambiente divertido en la azotea, aperitivos y cócteles, risas y premios.

L’événement Animation Giga BlindTest & Quiz La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-25 par La Rochelle Tourisme