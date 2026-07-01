Informations pratiques

Nieul-sur-Mer

Animation Ginguette au parc

Parc municipal Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Guinguette au parc, animations, spectacles, food truck et DJ

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Parc municipal Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 mairie@nieul-sur-mer.fr

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English :

Open-air café in the park, entertainment, shows, food trucks, and a DJ

L’événement Animation Ginguette au parc Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle