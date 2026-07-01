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AGENDA · Nieul-sur-Mer

Animation Ginguette au parc Nieul-sur-Mer

samedi 11 juillet 2026 · Nieul-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Parc municipal
Ville
17137 Nieul-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Nieul-sur-Mer

Animation Ginguette au parc

Parc municipal Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Guinguette au parc, animations, spectacles, food truck et DJ
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Parc municipal Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10  mairie@nieul-sur-mer.fr

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English :

Open-air café in the park, entertainment, shows, food trucks, and a DJ

L’événement Animation Ginguette au parc Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle