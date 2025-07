Animation golf Scramble à deux Golf Club de Vittel Ermitage Vittel

Animation golf Scramble à deux Golf Club de Vittel Ermitage Vittel samedi 12 juillet 2025.

Animation golf Scramble à deux

Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Organisé par le Lions Club Vittel Eaux Vives pour l’achat d’un détecteur d’obstacles à positionner sur une canne d’aveugle.

Classements brut et net Concours de drive dame / homme Concours de précision

Pauses gourmandes sur le parcours Remise des prix Cocktail

Green Fee 45€ au lieur de 71€

Inscription par téléphone ou au Caddy Master Golf ErmitageTout public

20 .

Golf Club de Vittel Ermitage Avenue Gilbert Trigano Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 09 63 19 francais.guy@orange.fr

English :

Organized by the Lions Club Vittel Eaux Vives for the purchase of an obstacle detector to be fitted to a blind person’s cane.

Gross and net rankings Women’s and men’s drive competition Precision competition

Gourmet breaks on the course Prize-giving ceremony Cocktail reception

Green Fee 45? instead of 71?

Registration by phone or at Caddy Master Golf Ermitage

German :

Organisiert vom Lions Club Vittel Eaux Vives für den Kauf eines Hindernisdetektors, der an einem Blindenstock angebracht werden kann.

Brutto- und Netto-Ranglisten Drive-Wettbewerb Damen / Herren Präzisions-Wettbewerb

Feinschmeckerpausen auf dem Golfplatz Preisverleihung Cocktail

Green Fee 45? statt 71?

Anmeldung per Telefon oder im Caddy Master Golf Ermitage

Italiano :

Organizzato dal Lions Club Vittel Eaux Vives per l’acquisto di un rilevatore di ostacoli da applicare al bastone di un non vedente.

Classifiche lorde e nette Gara di drive femminile e maschile Gara di precisione

Pausa gastronomica sul percorso Cerimonia di premiazione Cocktail di benvenuto

Green Fee 45? invece di 71?

Iscrizione telefonica o presso il Caddy Master Golf Ermitage

Espanol :

Organizado por el Club de Leones Vittel Eaux Vives para la compra de un detector de obstáculos que se colocará en el bastón de un invidente.

Clasificaciones bruta y neta Concurso de drive femenino y masculino Concurso de precisión

Pausas gastronómicas en el recorrido Entrega de premios Cóctel de recepción

Green Fee 45? en lugar de 71?

Inscripción por teléfono o en el Caddy Master Golf Ermitage

