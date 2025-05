Animation gourmande – Saumur, 6 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Animation gourmande 270 rue du Clos Bonnet Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Animation Gourmande, venez découvrir les légumes BIO de notre jardin. Vous aurez la possibilité de déguster des préparations culinaires et surtout de concocter votre propre smoothie en faisant du vélo.

Venez déguster nos légumes BIO ainsi que du pain et surtout découvrir des recettes faciles à cuisiner de retour chez vous. Vous pourrez également réaliser votre propre boisson gourmande en pédalant sur un vélo à smoothie. De quoi passer un moment agréable en alliant alimentation saine et activité physique.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 6 juin 2025

Ouverture le vendredi de 10h à 12h. .

270 rue du Clos Bonnet

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 74 00 communication@aspiresaumur.fr

English :

Come and discover the organic vegetables from our garden. You’ll have the chance to taste culinary preparations and concoct your own smoothie while cycling.

German :

Animation Gourmande, entdecken Sie das BIO-Gemüse aus unserem Garten. Sie haben die Möglichkeit, kulinarische Zubereitungen zu probieren und vor allem beim Radfahren Ihren eigenen Smoothie zusammenzustellen.

Italiano :

Venite a scoprire le verdure biologiche del nostro orto. Avrete la possibilità di assaggiare preparazioni culinarie e, soprattutto, di preparare il vostro frullato mentre pedalate.

Espanol :

Venga a descubrir las verduras ecológicas de nuestro huerto. Tendrás la oportunidad de degustar preparaciones culinarias y, sobre todo, de preparar tu propio batido mientras pedaleas.

L’événement Animation gourmande Saumur a été mis à jour le 2025-05-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME