Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! »

Avec notre guide conférencier, partez à la rencontre du fruit (et du légume) le plus emblématique du Marmandais la Tomate ! Histoire, atelier et dégustations de nos meilleurs produits sont au menu de cette présentation ludique et gourmande. Une belle occasion pour tout savoir sur l’épopée de la Pomme d’Amour à travers les siècles jusque dans votre assiette ! .

Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne-tourimse.com

