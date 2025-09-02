Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! » Office de Tourisme Val de Garonne Marmande
Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! » Office de Tourisme Val de Garonne Marmande mardi 2 septembre 2025.
Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! »
Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-02
Date(s) :
2025-09-02
Avec notre guide conférencier, partez à la rencontre du fruit (et du légume) le plus emblématique du Marmandais la Tomate ! Histoire, atelier et dégustations de nos meilleurs produits sont au menu de cette présentation ludique et gourmande. Une belle occasion pour tout savoir sur l’épopée de la Pomme d’Amour à travers les siècles jusque dans votre assiette ! .
Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne-tourimse.com
English : Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! »
German : Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! »
Italiano :
Espanol : Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! »
L’événement Animation Gourmande « Un Amour de Tomate ! » Marmande a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Val de Garonne