Animation Grand jeu de découverte du marais de Tasdon

Observatoire du marais de Tasdon, avenue Jean-Moulin, La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Relais Nature de la Moulinette vous invite à la découverte du marais de Tasdon à travers un grand jeu ludique et pédagogique.



Inscription obligatoire.

.

Observatoire du marais de Tasdon, avenue Jean-Moulin, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 88 63 relais.nature@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Relais Nature de la Moulinette invites you to discover the Tasdon marsh through a fun and educational game.



Registration required.

L’événement Animation Grand jeu de découverte du marais de Tasdon La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-12 par Nous La Rochelle