Animation Grand jeu de découverte du marais de Tasdon La Rochelle
Animation Grand jeu de découverte du marais de Tasdon
Le Relais Nature de la Moulinette vous invite à la découverte du marais de Tasdon à travers un grand jeu ludique et pédagogique.
Inscription obligatoire.
Observatoire du marais de Tasdon, avenue Jean-Moulin, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 88 63 relais.nature@ville-larochelle.fr
English :
The Relais Nature de la Moulinette invites you to discover the Tasdon marsh through a fun and educational game.
Registration required.
