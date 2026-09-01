Animation – Grand jeu de piste Atlantech L’agora Tiers-lieu Lagord
mardi 22 septembre 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Animation – Grand jeu de piste Atlantech
L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Jeu de piste géant sur le Parc Atlantech ! Semaine de la Mobilité
Étudiant.es, salarié.es, habitant.es du parc ou simplement curieux.ses : c’est l’occasion de sortir du quotidien et de découvrir le parc Atlantech !
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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr
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English :
Giant Scavenger Hunt at Atlantech Park! Mobility Week
Students, employees, residents of the park, or anyone who’s simply curious: this is your chance to step away from your daily routine and discover Atlantech Park!
L’événement Animation – Grand jeu de piste Atlantech Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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