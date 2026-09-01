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AGENDA · Lagord

Animation – Grand jeu de piste Atlantech L’agora Tiers-lieu Lagord

mardi 22 septembre 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
L'agora Tiers-lieu
Adresse
2, Rue René Dumont
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Animation – Grand jeu de piste Atlantech

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Jeu de piste géant sur le Parc Atlantech ! Semaine de la Mobilité

Étudiant.es, salarié.es, habitant.es du parc ou simplement curieux.ses : c’est l’occasion de sortir du quotidien et de découvrir le parc Atlantech !
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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90  lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Giant Scavenger Hunt at Atlantech Park! Mobility Week

Students, employees, residents of the park, or anyone who’s simply curious: this is your chance to step away from your daily routine and discover Atlantech Park!

L’événement Animation – Grand jeu de piste Atlantech Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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