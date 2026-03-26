Animation grand public Mario Kart Médiathèque Le Tréport

Animation grand public Mario Kart

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Animation grand public. Tous en piste pour le tournoi Mario Kart ! Durée 1h. Tout public. Sur inscription. Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

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English : Animation grand public Mario Kart

L’événement Animation grand public Mario Kart Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers