Animation Guinguette avec Florence Pariot Salle polyvalente Fourchambault

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11 19:00:00
2025-11-11
Venez passer l’après midi à danser avec Florence Pariot et son orchestre à 15h à la salle polyvalente de Fourchambault le mardi 11 novembre.
Infos au 03.86.90.99.07 .
Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07 accueil.administration@mairie-fourchambault.fr
