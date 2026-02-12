Animation Gymnastique Artistique salle de gymnastique de la Harpe Rennes Mardi 28 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Réservée aux non débutants

La séance se compose d’un échauffement et d’exercices variés au sol, en groupe. Puis chacun peut aller évoluer sur les différents agrès en autonomie ou sur les conseils de l’enseignant.

Attention, **les débutants complet dans l’activité ne sont pas acceptés.**

**Le mardi 28 avril de 10h15 à 11h45 en salle de gymnastique du campus de La HARPE**

Inscription obligatoire à partir du lundi 16 février à 13h sur le site [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T11:30:00.000+02:00

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



