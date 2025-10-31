Animation Halloween à Aytré Salle Jean Vilar Aytré

Animation Halloween à Aytré Salle Jean Vilar Aytré vendredi 31 octobre 2025.

Animation Halloween à Aytré

Salle Jean Vilar Rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

L’Association des Parents d’Élèves de l’École maternelle Les Cèdres vous convie à venir passer un moment convivial avec vos enfants autour du thème d’Halloween !

Salle Jean Vilar Rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.lescedres@gmail.com

English : Event Halloween à Aytré

The Association des Parents d?Élèves de l?École maternelle Les Cèdres invites you and your children to come and enjoy a Halloween-themed party!

German : Veranstaltung Halloween à Aytré

Die Elternvereinigung des Kindergartens Les Cèdres lädt Sie und Ihre Kinder zu einem gemütlichen Beisammensein rund um das Thema Halloween ein!

Italiano :

L’Associazione Genitori della Scuola Materna Les Cèdres invita voi e i vostri bambini a divertirvi ad Halloween!

Espanol : Evento Halloween à Aytré

La Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Infantil Les Cèdres les invita a venir con sus hijos a divertirse en Halloween

L’événement Animation Halloween à Aytré Aytré a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle