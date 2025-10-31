Animation Halloween Diebolsheim

Animation Halloween Diebolsheim vendredi 31 octobre 2025.

Animation Halloween

10 rue de l’Eglise Diebolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Après avoir fait fait la tournée des maisons pour récupérer des bonbons, passez donc déguster le punch des sorcières (pour petits et grands) sur la terrasse de l’épicerie Au Plus Près.

L’AnCa, votre foodtruck préféré, sera aussi là pour terminer cette journée avec de bons burgers aux produits locaux !

Une surprise attendra ceux qui sont déguisés ! .

10 rue de l’Eglise Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 81 34 57 aupluspres.diebo@gmail.com

