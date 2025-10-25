Animation Halloween La distillerie de Mortifer La Pierre Brune Archiac

Animation Halloween La distillerie de Mortifer La Pierre Brune Archiac samedi 25 octobre 2025.

Animation Halloween La distillerie de Mortifer

La Pierre Brune D700 Archiac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-25

En voulant sauver le vignoble du désastre climatique, Fungus Mortifer a expérimenté la distillation d’un nouveau cépage qui s’est avéré être une grossière erreur.

.

La Pierre Brune D700 Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 57 11 accueil.mvs@haute-saintonge.org

English :

In a bid to save the vineyards from climate disaster, Fungus Mortifer experimented with the distillation of a new grape variety, which turned out to be a big mistake.

German :

In dem Versuch, den Weinberg vor der Klimakatastrophe zu retten, experimentierte Fungus Mortifer mit der Destillation einer neuen Rebsorte, was sich als grober Fehler herausstellte.

Italiano :

Nel tentativo di salvare i vigneti dal disastro climatico, Fungus Mortifer sperimentò la distillazione di una nuova varietà di uva, che si rivelò un grosso errore.

Espanol :

En un intento por salvar los viñedos del desastre climático, Fungus Mortifer experimentó con la destilación de una nueva variedad de uva, lo que resultó ser un gran error.

L’événement Animation Halloween La distillerie de Mortifer Archiac a été mis à jour le 2025-10-13 par CDC de Haute Saintonge