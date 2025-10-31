Animation Halloween Le défilé des notes hantées Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux

Animation Halloween Le défilé des notes hantées Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux vendredi 31 octobre 2025.

Animation Halloween Le défilé des notes hantées

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Date(s) :

2025-10-31

L’Harmonie de Pougues vous invite à suivre leur cortège pour une déambulation dans Pougues les Eaux à l’occasion d’Halloween le vendredi 31 octobre à 18h.

Départ Parc Simone Veil, devant l’école de musique (1 part de gâteau offerte aux enfants)

Arrivée DS le Goûter (1 chocolat chaud offert aux enfants)

Sans inscription. .

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English :

German : Animation Halloween Le défilé des notes hantées

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Halloween Le défilé des notes hantées Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Nevers