Animation Halloween Le défilé des notes hantées Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 19:30:00
2025-10-31
L’Harmonie de Pougues vous invite à suivre leur cortège pour une déambulation dans Pougues les Eaux à l’occasion d’Halloween le vendredi 31 octobre à 18h.
Départ Parc Simone Veil, devant l’école de musique (1 part de gâteau offerte aux enfants)
Arrivée DS le Goûter (1 chocolat chaud offert aux enfants)
Sans inscription. .
