Animation Halloween Salle des ainés Ateliers de La Bruyère Saugues

Animation Halloween

Salle des ainés Ateliers de La Bruyère 7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Un rendez-vous le samedi 25 octobre de 14H à 18h pour Halloween à la salle des aînés.

Salle des ainés Ateliers de La Bruyère 7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Join us on Saturday, October 25 from 2pm to 6pm for Halloween at the salle des aînés.

German :

Ein Termin am Samstag, den 25. Oktober von 14H bis 18H für Halloween im Seniorensaal.

Italiano :

Sabato 25 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, partecipate alla festa di Halloween nella Salle des aînés.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 25 de octubre de 14:00 a 18:00 para Halloween en la salle des aînés.

