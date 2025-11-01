Animation Happy Halloween Le Bourg Villeneuve-sur-Allier

Animation Happy Halloween Le Bourg Villeneuve-sur-Allier samedi 1 novembre 2025.

Animation Happy Halloween

Le Bourg Amicale laique Villeneuvoise Villeneuve-sur-Allier Allier

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Préparez vos déguisements pour fêter Halloween à Villeneuve-sur-Allier ! Défilé des petits monstres, concours de citrouilles, spectacle, tombola, crêpes et boissons une journée pleine de frissons et de bonne humeur pour toute la famille.

Le Bourg Amicale laique Villeneuvoise Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 62 19 47 amicalelaiquevilleneuvoise@outlook.fr

English :

Get your costumes ready for Halloween in Villeneuve-sur-Allier! A parade of little monsters, a pumpkin contest, a show, a tombola, crêpes and drinks: a day full of thrills and spills for the whole family.

German :

Bereiten Sie Ihre Verkleidungen vor, um Halloween in Villeneuve-sur-Allier zu feiern! Parade der kleinen Monster, Kürbiswettbewerb, Show, Tombola, Crêpes und Getränke: ein Tag voller Grusel und guter Laune für die ganze Familie.

Italiano :

Preparate i vostri costumi per Halloween a Villeneuve-sur-Allier! Una sfilata di piccoli mostri, una gara di zucche, uno spettacolo, una tombola, crêpes e bevande: una giornata ricca di emozioni per tutta la famiglia.

Espanol :

Prepare sus disfraces para Halloween en Villeneuve-sur-Allier Desfile de monstruitos, concurso de calabazas, espectáculo, tómbola, crepes y bebidas: una jornada llena de emociones para toda la familia.

