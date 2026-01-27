Animation Harry Potter Médiathèque Le Passage Auxonne

Animation Harry Potter

Médiathèque Le Passage 72 Rue Antoine Masson Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:00:00

2026-02-07

Lire des extraits de livres et créer un objet en lien avec les sorciers   .

Médiathèque Le Passage 72 Rue Antoine Masson Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 67 

L’événement Animation Harry Potter Auxonne a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Cap Val de Saône