Animation Harry Potter Munster

Animation Harry Potter

4 rue Frédéric Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants sont invités à participer à une animation magique sur le thème d’Harry Potter.

Petits sorciers et sorcières, à vos baguettes !

À l’occasion des vacances de la Toussaint, les jeunes sorciers en herbe sont conviés à une animation inspirée de l’univers d’Harry Potter. Les enfants plongeront dans la magie de Poudlard le temps d’une demi-journée pleine de surprises !

Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. .

4 rue Frédéric Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 94 54 ludomino@plvm.fr

English :

During the All Saints? vacation, children are invited to take part in a magical Harry Potter-themed event.

German :

Während der Allerheiligenferien sind die Kinder eingeladen, an einer magischen Animation zum Thema Harry Potter teilzunehmen.

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, i bambini sono invitati a partecipare a un magico evento a tema Harry Potter.

Espanol :

Durante la festividad de Todos los Santos, se invita a los niños a participar en un acontecimiento mágico con temática de Harry Potter.

