Animation Histoires et contes Troglodytiques Doué-en-Anjou

Animation Histoires et contes Troglodytiques

16 rue Petite Riffaudière Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-08-15 17:30:00

fin : 2025-08-15 18:30:00

2025-08-15

Entrez dans la cave aux roses et découvrez des histoires passionnantes sur les Troglodytes.

Racontez par le guide, découvrez les histoires et contes troglodytiques dans l’unique cave aux roses aux Troglos de la Sablière

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 15 août 2025 de 17h30 à 18h30. .

16 rue Petite Riffaudière Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 96 83 contact@histoirederose.com

English :

Enter the Rose Cellar and discover fascinating stories about the Troglodytes.

German :

Betreten Sie den Rosenkeller und erfahren Sie spannende Geschichten über die Troglodyten.

Italiano :

Entrate nella cantina delle rose e scoprite le affascinanti storie dei Trogloditi.

Espanol :

Entre en el sótano de rosas y descubra fascinantes historias sobre los trogloditas.

