Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues Impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement

Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues

Mardi 10 février 2026 à partir de 17h. Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la Bibliothèque des 5 avenues pour une animation hors les murs.Enfants

Le Muséum se délocalise à la bibliothèque des 5 avenues à la découverte des animaux à plumes, à poils et à écailles ! C’est l’occasion de se glisser dans la peau d’un petit naturaliste en apprenant à reconnaître et à classer poules, ours et autres crocodiles !



• Enfants de 6 à 8 ans. Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

• Durée 30 min

• Inscription auprès de la bibliothèque des 5 avenues



[Hors les murs à la Bibliothèque des 5 avenues] .

Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Bibliothèque des 5 avenues for a special event.

