Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues Impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement
Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues Impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement mardi 10 février 2026.
Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues
Mardi 10 février 2026 à partir de 17h. Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Rendez-vous à la Bibliothèque des 5 avenues pour une animation hors les murs.Enfants
Le Muséum se délocalise à la bibliothèque des 5 avenues à la découverte des animaux à plumes, à poils et à écailles ! C’est l’occasion de se glisser dans la peau d’un petit naturaliste en apprenant à reconnaître et à classer poules, ours et autres crocodiles !
• Enfants de 6 à 8 ans. Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.
• Durée 30 min
• Inscription auprès de la bibliothèque des 5 avenues
[Hors les murs à la Bibliothèque des 5 avenues] .
Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Bibliothèque des 5 avenues for a special event.
L’événement Animation hors les murs Plumes, poils, écailles, coquilles à la Bibliothèque des 5 avenues Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Ville de Marseille