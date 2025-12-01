Animation Il était une oie pour les 3-6 ans Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Animation Il était une oie pour les 3-6 ans Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët mercredi 10 décembre 2025.
Animation Il était une oie pour les 3-6 ans
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:15:00
Date(s) :
2025-12-10
Les plus petits découvrent l’histoire des peintres du Pouldu à travers histoires, puzzles et coloriages.
Réservation en ligne ou par téléphone. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation Il était une oie pour les 3-6 ans Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS