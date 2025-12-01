Animation Il était une oie pour les 3-6 ans Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Animation Il était une oie pour les 3-6 ans

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22 11:15:00

Date(s) :

2025-12-22

Les plus petits découvrent l’histoire des peintres du Pouldu à travers histoires, puzzles et coloriages.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

English :

L’événement Animation Il était une oie pour les 3-6 ans Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS