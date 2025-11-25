Animation Imersão no Brasil Hall de la Bibliothèque Universitaire La Rochelle
Une invitation à la découverte des cultures et traditions brésiliennes par 5 étudiantes de Master LCAI Amériques de LA Rochelle Université. Au programme, musique, spécialités gastronomiques, quiz et démonstration de samba.
English : Event Imersão no Brasil
An invitation to discover Brazilian cultures and traditions by 5 students from the Master LCAI Amériques program at LA Rochelle University. On the program: music, gastronomic specialities, quizzes and a samba demonstration.
German : Veranstaltung Imersão no Brasil
Eine Einladung zur Entdeckung der brasilianischen Kulturen und Traditionen durch fünf Studentinnen des Masterstudiengangs LCAI Americas der LA Rochelle Université. Auf dem Programm stehen Musik, gastronomische Spezialitäten, ein Quiz und eine Samba-Vorführung.
Italiano :
Un invito a scoprire le culture e le tradizioni brasiliane da parte di 5 studenti del Master LCAI Amériques dell’Università di LA Rochelle. Il programma prevede musica, specialità gastronomiche, un quiz e una dimostrazione di samba.
Espanol : Evento Imersão no Brasil
Una invitación a descubrir las culturas y tradiciones brasileñas de la mano de 5 estudiantes del Master LCAI Amériques de la Universidad de LA Rochelle. El programa incluye música, especialidades gastronómicas, un concurso y una demostración de samba.
