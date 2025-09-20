Animation Includay Rue du 12ème Régiment d’Artillerie Saint-Dié-des-Vosges

Rue du 12ème Régiment d’Artillerie Palais Omnisport Joseph-Claudel Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

L’includay est une journée d’inclusion pour tous, organisée par des personnes en situation de handicap des trois Habitats Inclusifs de l’Adapei88, avec 3 thématiques sport, culture et prévention.

Environ 50 stands dont certains orientés sur le patrimoine musée et services d’archives du département, de l’agglomération et de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui proposeront ateliers et mini-expositions.

Restauration sur place.Tout public

Rue du 12ème Régiment d’Artillerie Palais Omnisport Joseph-Claudel Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

English :

The includay is a day of inclusion for all, organized by people with disabilities from Adapei88’s three Habitats Inclusifs, with 3 themes: sport, culture and prevention.

Around 50 stands, some of them heritage-oriented: museum and archive services from the department, the agglomeration and the town of Saint-Dié-des-Vosges, offering workshops and mini-exhibitions.

Catering on site.

German :

Der includay ist ein Tag der Inklusion für alle, der von Menschen mit Behinderungen aus den drei inklusiven Habitats der Adapei88 organisiert wird und drei Themenbereiche umfasst: Sport, Kultur und Prävention.

Etwa 50 Stände, von denen einige auf das Kulturerbe ausgerichtet sind: Museum und Archivdienste des Departements, der Agglomeration und der Stadt Saint-Dié-des-Vosges, die Workshops und Mini-Ausstellungen anbieten.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

L’includay è una giornata di inclusione per tutti, organizzata dalle persone con disabilità dei tre Habitat Inclusi di Adapei88, con 3 temi: sport, cultura e prevenzione.

Saranno presenti circa 50 stand, alcuni dei quali incentrati sul patrimonio: musei e servizi archivistici del dipartimento, dell’agglomerato e della città di Saint-Dié-des-Vosges, che proporranno laboratori e mini-esposizioni.

Ristorazione in loco.

Espanol :

El includay es una jornada de inclusión para todos, organizada por personas con discapacidad de los tres Habitats Inclusifs de Adapei88, con 3 temas: deporte, cultura y prevención.

Habrá unos 50 stands, algunos de los cuales se centrarán en el patrimonio: museos y servicios de archivos del departamento, la aglomeración y la ciudad de Saint-Dié-des-Vosges, que ofrecerán talleres y miniexposiciones.

Restauración in situ.

