Animation Initiation à la linogravure La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès Arles

mercredi 9 décembre 2026 · La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès · Arles

Informations pratiques

Arles

Animation Initiation à la linogravure

Mercredi 9 décembre 2026 de 14h30 à 16h. La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:30:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Venez découvrir la nature de la Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès, par l’angle de la linogravure.Familles

La linogravure, dérivée de la gravure sur bois, est une technique d’impression artisanale. Laissez vous inspirer par les observations naturalistes et les ambiances sonores de la Capelière pour créer votre oeuvre artistique unique que vous emporterez avec vous. .

La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@snpn.fr

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English :

Come discover the natural beauty of La Capelière, the Maison de la Réserve, and the Vaccarès through the medium of linocut.

L’événement Animation Initiation à la linogravure Arles a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Arles