Animation Initiation à la linogravure La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès Arles
mercredi 9 décembre 2026 · La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès · Arles
Informations pratiques
Arles
Animation Initiation à la linogravure
Mercredi 9 décembre 2026 de 14h30 à 16h. La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 14:30:00
fin : 2026-12-09 16:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Venez découvrir la nature de la Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès, par l’angle de la linogravure.Familles
La linogravure, dérivée de la gravure sur bois, est une technique d’impression artisanale. Laissez vous inspirer par les observations naturalistes et les ambiances sonores de la Capelière pour créer votre oeuvre artistique unique que vous emporterez avec vous. .
La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@snpn.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the natural beauty of La Capelière, the Maison de la Réserve, and the Vaccarès through the medium of linocut.
L’événement Animation Initiation à la linogravure Arles a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Moment au Campo Ganaderia Pagès-Mailhan Route des Saintes Marie de la Mer Arles 9 septembre 2026
- Lancement de la Feria du Riz Arles 10 septembre 2026
- Congo Boy Avant-première en plein air Croisière Arles 10 septembre 2026
- La Bodega des Andalouses Feria du Riz Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Arles 10 septembre 2026
- NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala, Croisière, Arles 10 septembre 2026