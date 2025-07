Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque Rue du Serein Précy-sous-Thil

Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque Rue du Serein Précy-sous-Thil vendredi 29 août 2025.

Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque

Rue du Serein Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 19:30:00

Date(s) :

2025-08-29

Et si la bibliothèque n’était pas qu’une bibliothèque? Et si elle abritait des secrets enfouis depuis très longtemps… Et si aujourd’hui un danger imminent nous menaçait ? Et si vous n’aviez qu’une heure trente pour vous échapper et nous sauver dans « les secrets de la bibliothèque ».

Aurez-vous le courage de pousser la porte de la bibliothèque et de relever le défi ? Alors venez révéler votre âme d’aventurier. Un voyage dans le temps, de l’Egypte antique à l’époque des Templiers au milieu des rayonnages de la bibliothèque.

Escape game interactif à partir de 10 ans !

Sur inscription au 03.80.64.71.85 ou par mail mediatheque@ccterres-auxois.fr .

Rue du Serein Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

English : Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque

German : Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation interactive Escape le secret de la bibliothèque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-07-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)