« Je découvre la pêche aux leurres », animation proposée à Combrée le vendredi 29 août 2025.

Animation « Je découvre la pêche aux leurres », à Combrée le 29 août 2025 de 14h à 17h.

Depuis le bord, découvrez la pêche aux leurres. Découverte du matériel, technique de lancer et mise en pratique à la recherche des poissons carnassiers avec différents leurres. C’est l’occasion de partager et d’apprendre différentes types d’animations pour séduire brochets, sandres, perches ou d’autres poissons.

C’est une pêche itinérante qui consiste à prospecter différentes zones à la recherche des poissons carnassiers tels que le brochet, le sandre, la perche ou le black-bass. Venez découvrir la pêche aux leurres, le matériel et mettez en pratique !

Le street-fishing est un concept de pêche sportive où l’on utilise du matériel de pêche léger (canne, leurres, épuisette, etc.) pour partir à l’aventure sur les rivières situées en plein cœur de milieux urbains. Ce sont souvent des jeunes pêcheurs qui tentent leurs chances avec ce type de pratique.

Activité ouverte aux enfants (à partir de 11 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

20€ par personne, sur réservation. .

Pouancé 32 Rue de l’Hôtel de Ville

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

« Je découvre la pêche aux lures » (I’m discovering lure fishing), an event to be held in Combrée on Friday, August 29, 2025.

German :

« Ich entdecke das Angeln mit Ködern », Animation, die in Combrée am Freitag, den 29. August 2025 angeboten wird.

Italiano :

« Scopro la pesca con esche artificiali », un evento che si terrà a Combrée venerdì 29 agosto 2025.

Espanol :

« Descubro la pesca con señuelos », un evento que se celebrará en Combrée el viernes 29 de agosto de 2025.

