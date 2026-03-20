Animation Je dessine mon jardin vivant et durable Maison de la Charente-Maritime La Rochelle

Animation Je dessine mon jardin vivant et durable

Maison de la Charente-Maritime Maison de la Charente Maritime 85 bd de la République La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Après une présentation des principes de conception d’un jardin, des enjeux actuels et des outils de paysagiste concepteur, les participants sont accompagnés pour dessiner leur propre jardin, à partir de plans et de photos.

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Maison de la Charente-Maritime Maison de la Charente Maritime 85 bd de la République La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 25 00 contact@caue17.fr

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English :

After an introduction to the principles of garden design, current issues and the tools of the landscape designer, participants are guided through the process of designing their own garden, using plans and photos.

L’événement Animation Je dessine mon jardin vivant et durable La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle