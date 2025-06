Animation « Je pêche mes premiers poissons » Pouancé – Près de la Fuye Ombrée d’Anjou 21 juillet 2025 10:00

Tarif :

Date :

« Je pêche mes premiers poissons », animation proposée à Pouancé le lundi 21 juillet et le jeudi 21 août 2025.

Animation « Je pêche mes premiers poissons », à Pouancé le 21 juillet de 10h à 12h30 et le 21 août 2025 de 14h à 16h30.

Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

Gratuit, sur réservation. .

Près de la Fuye Pouancé

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

