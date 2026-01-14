Animation jeune public : artistes en herbe pour les enfants, Rosa Bonheur, l’amour du détail animal, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon

Informations pratiques

Animation jeune public : artistes en herbe pour les enfants, Rosa Bonheur, l’amour du détail animal Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Durée 1h30, de 3 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrons ensemble Rosa Bonheur, peintre et sculptrice amoureuse des animaux. Elle est l’une des artistes animalières les plus emblématique de sa génération. Elle sculpte des animaux paisibles et se fait remarquer par le réalisme de ses modelages. Le temps d’une séance de croquis en salle à la manière des artistes animaliers, apprenons à dessiner les animaux de nos collections.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 79 05 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ https://www.instagram.com/musee_bhm/;https://www.facebook.com/MuseeBHM [{« type »: « link », « value »: « https://www.vernon27.fr/locations/musee-blanche-hoschede-monet/ »}] Le musée municipal de Vernon est fondé en 1862 grâce à la donation de la collection de François de Brécourt constituée de quelques 2 000 spécimens d’oiseaux naturalisés provenant du territoire normand et de contrées lointaines.

Installé dans l’hôtel de Ville, le musée est baptisé Alphonse-Georges-Poulain en 1966, du nom de l’archéologue et conservateur qui s’était occupé du musée et de ses collections depuis 1922. Il est déménagé en 1983 dans cet ancien hôtel particulier de la famille Lemoine de Belle-Isle au cœur du centre historique de Vernon.

Mettant à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard, le musée est rebaptisé Musée Blanche Hoschedé-Monet en 2024. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. Les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon illustrent une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature.

Pour se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En transports en commun : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny (15min à pieds). En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau (5min à pieds). En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

Découvrons ensemble Rosa Bonheur, peintre et sculptrice amoureuse des animaux. Elle est l’une des artistes animalières les plus emblématique de sa génération. Elle sculpte des animaux paisibles et se…

© Musée Blanche Hoschedé-Monet, ville de Vernon