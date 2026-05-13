Animation jeune public : atelier à la manière de… Charles Léandre « le pastel », Espace-musée Charles Léandre, Condé-en-Normandie

Animation jeune public : atelier à la manière de… Charles Léandre « le pastel » Samedi 23 mai, 14h00 Espace-musée Charles Léandre Calvados

Durée 1h30, 8 pers. max, de 8 à 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

A la manière de… C’est le nouveau rendez-vous artistique de L’Atelier. Allez à la découverte des univers artistiques des artistes exposés au musée.

Espace-musée Charles Léandre 9-11 rue Saint-Martin, 14110 Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie 02 31 69 41 16 http://latelier-conde.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 69 41 16 »}] Dans un décor évoquant l’atelier montmartrois de l’artiste, le musée de Condé en Normandie propose une découverte de l’univers de Charles Léandre. La diversité des talents du « Normand de Paris » est représentée : peintre, caricaturiste, affichiste, lithographe et sculpteur. Sont également présentées des collections liées aux artistes bas-normands avec notamment l’espace dédié à Eduardo-Leon Garrido (1856-1949) et son fils Louis-Edouard (1893-1982). Dans le prolongement de cet espace, 23 oeuvres de l’artiste Jack Mutel (1935-2016) sont accrochées aux cimaises. Au dernier niveau, avec une scénographie innovante, place est faite à l’histoire condéenne, celle d’une cité industrielle très ancienne, avec ses personnages illustres ou encore les heures tragiques de juin 1944. Document unique : la maquette du Condé ancien (40m2) évoque la ville telle qu’elle était avant les bombardements du 6 juin 1944.

A la manière de… C’est le nouveau rendez-vous artistique de L’Atelier. Allez à la découverte des univers artistiques des artistes exposés au musée.

©condeennormandie