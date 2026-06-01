Animation jeune public : atelier de céramique, Eglise Saint-Pierre, Auppegard
Animation jeune public : atelier de céramique, Eglise Saint-Pierre, Auppegard dimanche 20 septembre 2026.
Animation jeune public : atelier de céramique Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Eglise Saint-Pierre Seine-Maritime
Prévoir une blouse ou un tablier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
avec l’aide et les conseils de Virginie, les enfants pourront travailler la terre et créer des formes et des objets. Si la réalisation est belle, Virginie pourra la cuire et les enfants pourront récupérer leurs oeuvres, avec leurs parents, à l’atelier Vilaterre.(la cuisson peut être payante)
Eglise Saint-Pierre Rue Saint-Pierre, 76730 Auppegard Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie 02 35 04 10 31 Eglise Saint-Pierre d’Auppegard, dédiée à Saint-Pierre « en chaire », XVIe et XVIIe siècles, grès et briques, clocher tors de 40 mètres, porche, portes et charpente remarquables, en carène renversée avec blochets, armoiries et clefs de voûte, statues et vitraux classés. Parking à proximité.
avec l’aide et les conseils de Virginie, les enfants pourront travailler la terre et créer des formes et des objets. Si la réalisation est belle, Virginie pourra la cuire et les enfants pourront avec…
de La Moissonnière Bérénice©
À voir aussi à Auppegard (Seine-Maritime)
- Concours de Pétanque Auppegard 6 juin 2026
- Randonnée pédestre Auppegard 14 juin 2026
- Mercredi savoir-faire Visite de l’atelier Maison Autin Maison Autin Auppegard 22 juillet 2026
- Randonnée découverte du site V1 de la propriété Gazan Auppegard 30 juillet 2026
- La Pougaraise Randonnée Cycliste Auppegard 30 août 2026