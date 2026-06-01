Animation jeune public : atelier de céramique, Eglise Saint-Pierre, Auppegard

Animation jeune public : atelier de céramique Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Eglise Saint-Pierre Seine-Maritime

Prévoir une blouse ou un tablier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

avec l’aide et les conseils de Virginie, les enfants pourront travailler la terre et créer des formes et des objets. Si la réalisation est belle, Virginie pourra la cuire et les enfants pourront récupérer leurs oeuvres, avec leurs parents, à l’atelier Vilaterre.(la cuisson peut être payante)

Eglise Saint-Pierre Rue Saint-Pierre, 76730 Auppegard Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie 02 35 04 10 31 Eglise Saint-Pierre d’Auppegard, dédiée à Saint-Pierre « en chaire », XVIe et XVIIe siècles, grès et briques, clocher tors de 40 mètres, porche, portes et charpente remarquables, en carène renversée avec blochets, armoiries et clefs de voûte, statues et vitraux classés. Parking à proximité.

avec l’aide et les conseils de Virginie, les enfants pourront travailler la terre et créer des formes et des objets. Si la réalisation est belle, Virginie pourra la cuire et les enfants pourront avec…

de La Moissonnière Bérénice©