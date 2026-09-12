Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Alexis de Tocqueville · Caen
Informations pratiques
Caen
Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Des histoires pour réfléchir sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes. Durée 30 min.
Des histoires pour réfléchir sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes. Durée 30 min. .
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine
Stories that make us reflect on the world around us and on ourselves. Running time: 30 mins.
L’événement Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Exposition In the here and now Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 12 septembre 2026
- JULIE VILLERS THEATRE A L’OUEST Caen 12 septembre 2026
- GIL ALMA THEATRE A L’OUEST Caen 12 septembre 2026
- L’Odyssée, Cinéma LUX, Caen 12 septembre 2026
- GIL ALMA THEATRE A L’OUEST Caen 13 septembre 2026