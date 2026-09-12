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Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Alexis de Tocqueville · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Adresse
15 quai François Mitterrand
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Des histoires pour réfléchir sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes. Durée 30 min.
Des histoires pour réfléchir sur le monde qui nous entoure et aussi sur nous-mêmes. Durée 30 min.   .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine

Stories that make us reflect on the world around us and on ourselves. Running time: 30 mins.

L’événement Animation jeune public atelier l’heure du conte, penser le monde | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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