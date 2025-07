Animation jeune public chasse au trésor au bois des roches Rocheville

Animation jeune public chasse au trésor au bois des roches Rocheville mercredi 30 juillet 2025.

Animation jeune public chasse au trésor au bois des roches

Parking du site des roches Rocheville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Le mercredi 30 juillet à 15h, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une chasse au trésor au Bois des Roches de Rocheville.

Cette animation est destinée aux enfants qui souhaitent découvrir les légendes du Bois des Roches et rencontrer les fabuleux personnages qui peuplent ces lieux. Cette animation se fera en compagnie de Loustic, âne du Cotentin, de l’association les ânes de la Presqu’île .

Encadrés par un guide, les enfants, répartis en équipes, partiront à la recherche du trésor de la truie satanique qui vient de lui être dérobé.

Aide la druide Equinadra à démasquer le coupable et récupérer le trésor.

Animation réservée aux 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte.

Le mercredi 30 juillet à 15h, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une chasse au trésor au Bois des Roches de Rocheville.

Cette animation est destinée aux enfants qui souhaitent découvrir les légendes du Bois des Roches et rencontrer les fabuleux personnages qui peuplent ces lieux. Cette animation se fera en compagnie de Loustic, âne du Cotentin, de l’association les ânes de la Presqu’île .

Encadrés par un guide, les enfants, répartis en équipes, partiront à la recherche du trésor de la truie satanique qui vient de lui être dérobé.

Aide la druide Equinadra à démasquer le coupable et récupérer le trésor.

Animation réservée aux 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte. .

Parking du site des roches Rocheville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

English : Animation jeune public chasse au trésor au bois des roches

On Wednesday July 30 at 3pm, the Pays d?art et d?histoire du Clos du Cotentin offers a treasure hunt in the Bois des Roches de Rocheville.

This activity is aimed at children who want to discover the legends of the Bois des Roches and meet the fabulous characters who inhabit the area. Loustic, a Cotentin donkey from the association « les ânes de la Presqu?île », will accompany them.

Supervised by a guide, the children, divided into teams, will set off in search of the satanic sow?s treasure, which has just been stolen from her.

Help the druid Equinadra unmask the culprit and recover the treasure.

For ages 4 to 8, accompanied by an adult.

German :

Am Mittwoch, den 30. Juli um 15 Uhr bietet das Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin eine Schatzsuche im Bois des Roches de Rocheville an.

Diese Veranstaltung richtet sich an Kinder, die die Legenden des Bois des Roches entdecken und die Fabelwesen kennenlernen möchten, die hier leben. Die Animation wird von Loustic, einem Esel aus Cotentin, des Vereins « les ânes de la Presqu’île » begleitet.

Unter Anleitung eines Führers machen sich die Kinder in Teams auf die Suche nach dem Schatz der satanischen Sau, der ihr gerade gestohlen wurde.

Hilf der Druidin Equinadra, den Schuldigen zu entlarven und den Schatz zurückzuholen.

Animation nur für 4- bis 8-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Mercoledì 30 luglio alle 15.00, il Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone una caccia al tesoro nel Bois des Roches de Rocheville.

Questa attività è rivolta ai bambini che vogliono scoprire le leggende del Bois des Roches e incontrare i favolosi personaggi che lo abitano. L’attività sarà accompagnata da Loustic, un asino del Cotentin dell’associazione « les ânes de la Presqu?île ».

Sotto la supervisione di una guida, i bambini saranno divisi in squadre e partiranno alla ricerca del tesoro della scrofa satanica, appena rubato.

Aiutate il druido Equinadra a smascherare il colpevole e a recuperare il tesoro.

Per bambini dai 4 agli 8 anni, accompagnati da un adulto.

Espanol :

El miércoles 30 de julio a las 15.00 horas, el Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone una búsqueda del tesoro en el Bois des Roches de Rocheville.

Esta actividad está dirigida a los niños que deseen descubrir las leyendas del Bois des Roches y conocer a los fabulosos personajes que lo habitan. La actividad estará acompañada por Loustic, un burro de Cotentin de la asociación « les ânes de la Presqu’île ».

Supervisados por un guía, los niños se dividirán en equipos y partirán en busca del tesoro de la cerda satánica, que acaba de ser robado.

Ayuda a la druida Equinadra a desenmascarar al culpable y recuperar el tesoro.

Para niños de 4 a 8 años, acompañados de un adulto.

L’événement Animation jeune public chasse au trésor au bois des roches Rocheville a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin