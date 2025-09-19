Animation jeune public : « chasse au trésor avec Bubulle » Crypte Saint-Girons Saint-Sever

Animation jeune public : « chasse au trésor avec Bubulle » Crypte Saint-Girons Saint-Sever vendredi 19 septembre 2025.

Animation jeune public : « chasse au trésor avec Bubulle » 19 – 21 septembre Crypte Saint-Girons Landes

Gratuit. Sans réservation. Crayon non fourni. En toute autonomie avec les parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dès 5 ans, avec vos parents, venez chercher le guide gratuit à l’office de tourisme et découvrez, au fil des rues, les beaux monuments de cette ville. Bubulle, la libellule, vous accompagnera et vous guidera tout au long de l’aventure. Sens de l’orientation, de l’observation et plaisirs de la découverte sont au programme. N’oubliez pas vos crayons !

Lorsque vous aurez découvert la phrase mystère, revenez nous voir : vous gagnerez peut-être un trésor ! Vous pourrez aussi retrouver Bubulle à Hagetmau

Crypte Saint-Girons Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com Saint-Sever dominant la vallée de l’Adour, est une importante cité du Moyen Âge aux origines antiques. Son emplacement stratégique explique la présence d’un oppidum dès la Protohistoire. La cité médiévale fut fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le couvent gothique des Jacobins. Des vestiges et des remparts sont encore visibles.

Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s’étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les seules à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l’hôtel de Barbotan qu’elles réaménagèrent au XIXe siècle.

De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’hôtel de Bourrouilhan était celui du Général Lamarque.

Dès 5 ans, avec tes parents, viens chercher le guide gratuit à l’office de tourisme, et découvre au fil des rues les beaux monuments de cette ville. Bubulle, la libellule, t’accompagne et te gu…

©SPL Landes Chalosse