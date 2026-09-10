Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever

Informations pratiques

Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle » 18 – 20 septembre Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever Landes

Gratuit. Sans réservation. Crayon non fourni. En toute autonomie avec les parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dès 5 ans, avec vos parents, venez chercher le guide gratuit à l’office de tourisme et découvrez, au fil des rues, les beaux monuments de cette ville. Bubulle, la libellule, vous accompagnera et vous guidera tout au long de l’aventure. Sens de l’orientation, de l’observation et plaisirs de la découverte sont au programme. N’oubliez pas vos crayons !

Lorsque vous aurez découvert la phrase mystère, revenez nous voir : vous gagnerez peut-être un trésor ! Vous pourrez aussi retrouver Bubulle à Hagetmau

Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever 1 place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 http://www.landes-chalosse.com

Dès 5 ans, avec vos parents, venez chercher le guide gratuit à l’office de tourisme et découvrez, au fil des rues, les beaux monuments de cette ville. Bubulle, la libellule, vous accompagnera et vous…

©SPL Landes Chalosse