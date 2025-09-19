Animation jeune public : « chasse au trésor avec Bubulle » Office Tourisme Landes Chalosse – Antenne Hagetmau Hagetmau

Animation jeune public : « chasse au trésor avec Bubulle » 19 – 21 septembre Office Tourisme Landes Chalosse – Antenne Hagetmau Landes

Gratuit. Sans réservation. Crayon non fourni. En toute autonomie avec les parents.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dès 5 ans, avec vos parents, venez chercher le guide gratuit à l’office de tourisme et découvrez, au fil des rues, les beaux monuments de cette ville. Bubulle, la libellule, vous accompagnera et vous guidera tout au long de l’aventure. Sens de l’orientation, de l’observation et plaisirs de la découverte sont au programme. N’oubliez pas vos crayons !

Lorsque vous aurez découvert la phrase mystère, revenez nous voir : vous gagnerez peut-être un trésor ! Vous pourrez aussi retrouver Bubulle à Saint-Sever.

Office Tourisme Landes Chalosse – Antenne Hagetmau 70 place de la République, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 38 26

©SPL Landes Chalosse