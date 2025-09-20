Animation jeune public : chasse au trésor et ateliers Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer

Animation jeune public : chasse au trésor et ateliers Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Animation jeune public : chasse au trésor et ateliers Samedi 20 septembre, 10h30 Parc Calouste Gulbenkian Calvados

Non accessible PMR et poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

En 1937, Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle, acquiert à Bénerville-sur-Mer, près de Deauville, le Domaine des Enclos. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie la réalisation au paysagiste Achille Duchêne. En juillet 1973, la Fondation Gulbenkian en fait donation à la Ville de Deauville.

Des décennies après sa conception, le Parc Calouste Gulbenkian reste un endroit magique, une facette méconnue et réjouissante d’un Deauville secret. Plus que tout, il a conservé le charme et la beauté que son créateur avait jadis fait réaliser, avec une rare sensibilité.

Le parc sera ouvert tout le week-end en visite libre.

Des animations sont proposées le samedi :

– de 10h30 à 17h30 : chasse au trésor et petits jeux pour les enfants

A noter : le parcours n’est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

– à 11h et 14h30 : visite du patrimoine arboré du parc avec un professionnel des espaces verts de la Ville de Deauville pour découvrir les plus beaux arbres du parc et expliquer leur intérêt et bienfaits, et savoir comment les identifier (formes et origines).

Parc Calouste Gulbenkian Chemin des enclos, 14910 Bénerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie

En 1937, Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle, acquiert à Bénerville-sur-Mer, près de Deauville, le à…

Amélie Lefebvre