Animation jeune public chasse aux graffitis, mystères au manoir | Journées du Patrimoine Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Animation jeune public chasse aux graffitis, mystères au manoir | Journées du Patrimoine

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Gagnez le diplôme du meilleur Chasseur de Mystères en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

Frégates et brise-lames, soldats et fusils, chevaux caracolant et mains de fantaisie, partez à la découverte du manoir !

Gagnez le diplôme du meilleur Chasseur de Mystères en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

Frégates et brise-lames, soldats et fusils, chevaux caracolant et mains de fantaisie, partez à la découverte du manoir ! Tout en jouant, suivez les dessins gravés dans la pierre, lisez les noms tracés sur les murs.

Ici, les murs parlent, les murs ont une histoire peut-être vous livreront-ils leurs secrets…

Le Manoir de la Mare renferme l’un des plus beaux ensembles de graffiti (du XVIIIe siècle au XXe siècle) du Calvados. .

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99

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English : Animation jeune public chasse aux graffitis, mystères au manoir | Journées du Patrimoine

Earn the ‘Best Mystery Hunter’ certificate by deciphering the graffiti from days gone by.

Frigates and breakwaters, soldiers and guns, prancing horses and whimsical hands set off to explore the manor house!

L’événement Animation jeune public chasse aux graffitis, mystères au manoir | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer