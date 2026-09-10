Animation jeune public : « Décore ton château », Château de Launaguet, Launaguet

Informations pratiques

Animation jeune public : « Décore ton château » 19 et 20 septembre Château de Launaguet Haute-Garonne

Gratuit. L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction de la réglementation sanitaire en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine de Launaguet en vous amusant !

À partir de 4 ans, les enfants sont invités à participer à une série d’activités ludiques autour du château et de son histoire : création de son propre blason, coloriage de griffon, jeu d’observation « Cherche et trouve ! » et mots croisés sur le thème du château. Une animation à partager en famille.

Château de Launaguet 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 74 07 16 http://www.mairie-launaguet.fr Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805. Le domaine avait été racheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, baron de Launaguet, préfet de Montauban, puis maître des requêtes au conseil d’état. Auguste Virebent (1729-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Activité ludique de découverte du patrimoine de Launaguet !

Licence libre