Animation jeune public Enigme au musée

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:45:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29

Le musée de Royan a été cambriolé ! Des bijoux ont été dérobés… Aidez-nous à retrouver la cachette du voleur !

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

The Royan museum has been burgled! Jewels have been stolen… Help us find the thief’s hideout!

