Animation jeune public Enigme au musée Musée Royan mercredi 15 avril 2026.
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Début : 2026-04-15 09:45:00
fin : 2026-04-29
2026-04-15 2026-04-29
Le musée de Royan a été cambriolé ! Des bijoux ont été dérobés… Aidez-nous à retrouver la cachette du voleur !
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
The Royan museum has been burgled! Jewels have been stolen… Help us find the thief’s hideout!
