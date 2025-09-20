Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique » Espace archéologique départemental Montrozier
Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique » 20 et 21 septembre Espace archéologique départemental Aveyron
Gratuit. Sans réservation. Activité en rotation tout au long de l’après-midi. Nombre de places limité. A partir de 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Deviens archéologue le temps d’un instant !
Dans la cour de l’Espace archéologique
Cette activité ludique et pédagogique permet aux enfants de découvrir les différentes étapes d’une fouille archéologique, sur un site reconstitué de l’époque gallo-romaine.
Au programme :
- Présentation des outils, techniques et méthodes de fouille
- Initiation sur le terrain, en équipe
- Réunions de chantier pour interpréter les découvertes et comprendre l’histoire du site
Activité spécialement conçue pour les enfants – animation encadrée
Une première aventure de terrain pour les archéologues en herbe !
Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ http:///www.facebook.com/museesdepartementaux12 Centre d’interprétation qui favorise la découverte et la compréhension de l’archéologie et offre un parcours d’activités et d’initiation pour tous tout au long de l’année. Parking voitures, parking bus à proximité.
© Photothèque conseil départemental de l’Aveyron