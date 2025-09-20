Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique » Espace archéologique départemental Montrozier

Gratuit. Sans réservation. Activité en rotation tout au long de l’après-midi. Nombre de places limité. A partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Deviens archéologue le temps d’un instant !

Dans la cour de l’Espace archéologique

Cette activité ludique et pédagogique permet aux enfants de découvrir les différentes étapes d’une fouille archéologique, sur un site reconstitué de l’époque gallo-romaine.

Au programme :

Présentation des outils, techniques et méthodes de fouille

Initiation sur le terrain, en équipe

Réunions de chantier pour interpréter les découvertes et comprendre l’histoire du site

Activité spécialement conçue pour les enfants – animation encadrée

Une première aventure de terrain pour les archéologues en herbe !

Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Centre d'interprétation qui favorise la découverte et la compréhension de l'archéologie et offre un parcours d'activités et d'initiation pour tous tout au long de l'année. Parking voitures, parking bus à proximité.

© Photothèque conseil départemental de l’Aveyron