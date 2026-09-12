Animation jeune public jeu grand jeu des bâtisseurs d’abbayes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Animation jeune public jeu grand jeu des bâtisseurs d’abbayes | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.

Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction ? Pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! 6 épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent.

Réussissez ces épreuves et vous participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye.

Animé par l’association Casse-tête normand Durée 2h, réservation à partir du 1/09, 25 pers. max, dès 8 ans. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81

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English : Animation jeune public jeu grand jeu des bâtisseurs d’abbayes | Journées du Patrimoine

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L’événement Animation jeune public jeu grand jeu des bâtisseurs d’abbayes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer