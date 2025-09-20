Animation jeune public : les p’tits curieux à l’abbaye du Vœu Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Animation jeune public : les p’tits curieux à l’abbaye du Vœu Samedi 20 septembre, 18h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

La silhouette de l’Abbaye du Vœu est, comme en témoigne ses vieilles pierres, chargée d’histoire. Au travers de cette visite ludique, les enfants sont plongés dans la vie pieuse des moines au travers des âges. À l’aide d’objets, de jeux et d’autres éléments, on comprend mieux les secrets de l’architecture religieuse et ses éléments décoratifs.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr/billetterie »}]

@CotentinUnique-AymericPICOT