Animation jeune public : les p’tits curieux au parc Emmanuel Liais Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Animation jeune public : les p’tits curieux au parc Emmanuel Liais Samedi 20 septembre, 10h30 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Un écrin de verdure en pleine ville où serpentent des allées sinueuses entre des plans d’eau, au milieu desquelles se dresse une tour-observatoire, c’est ainsi qu’Emmanuel Liais scientifique et botaniste conçoit son jardin en 1885. La visite se propose de découvrir les lieux en s’attardant sur les plantes choisies par le botaniste et les deux serres dans lesquelles sont conservées 4000 variétés de plantes rares dont un certain nombre ont été acclimatées par Emmanuel Liais lui-même.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

@CotentinUnique-AymericPICOT