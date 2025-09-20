Animation jeune public : les p’tits curieux et l’architecture Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Animation jeune public : les p’tits curieux et l’architecture Samedi 20 septembre, 15h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Venez avec nous pour découvrir l’évolution de l’architecture de la ville de Cherbourg ! Cette visite vous livrera d’une façon ludique et dynamique: les secrets des constructions typiques cherbourgeoises, les éléments des styles architecturaux modernes et des informations sur l’histoire des bâtiments.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

