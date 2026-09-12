Animation jeune public livret-jeux pour enfant | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Animation jeune public livret-jeux pour enfant | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Distribution de livret jeux La fabuleuse Epopée (âge conseillé 6 à 12 ans) avec stylo Ville de Caen offert (sous réserve du stock disponible).

Distribution de livret jeux La fabuleuse Epopée (âge conseillé 6 à 12 ans) avec stylo Ville de Caen offert (sous réserve du stock disponible). .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Animation jeune public livret-jeux pour enfant | Journées du Patrimoine

Free distribution of the %AB game booklet *The Fabulous Epic* %BB (recommended age: 6–12 years) with a free City of Caen pen (while supplies last).

L’événement Animation jeune public livret-jeux pour enfant | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer