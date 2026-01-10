Animation jeune public On s’la raconte choisis ton histoire

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Une animation lecture/contes où les enfants choisissent leur histoire, avec deux séances selon l’âge.

La médiathèque Cœur de Beauce propose “On s’la raconte choisis ton histoire”, un rendez-vous lecture/contes pensé pour le jeune public. Deux séances sont programmées le même matin, avec une sélection d’histoires adaptée à chaque tranche d’âge. L’occasion de s’installer, d’écouter, de partager autour des albums… et de laisser les enfants guider le choix du récit. Un moment calme et convivial, idéal pour découvrir de nouvelles histoires avant de repartir avec des envies de lecture. Animation gratuite, sur réservation. 0 .

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 97 92 mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A reading/storytelling activity where children choose their own story, with two sessions depending on age.

L’événement Animation jeune public On s’la raconte choisis ton histoire Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2026-01-10 par OT COEUR DE BEAUCE